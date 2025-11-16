Instagram, Zago posa con dei tifosi giallorossi di fronte al drappo che ricorda il "confronto" con Simeone (FOTO)

Antonio Carlos Zago è rimasto nel cuore dei tifosi giallorossi. L'ex difensore della Roma ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo vede posare con dei tifosi giallorossi di fronte al drappo che raffigura il famoso "confronto" a muso duro con il Cholo Simeone. "Grazie ragazzi e sempre forza Roma", il messaggio di Zago. Sull'episodio, il brasiliano in passato aveva detto: "Non è stato un gesto bello, ma per la maglia della Roma lo rifarei. Giocare in quel periodo era tutto e delle volte andavo oltre".



