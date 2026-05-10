Serie A Femminile, SASSUOLO-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Galli non sfrutta l'errore di Benz e perdona le neroverdi a porta vuota (FOTO)

La Roma di Luca Rossettini scende in campo per la penultima giornata di Serie A Femminile e oggi alle ore 15 è ospite del Sassuolo. Le giallorosse sono già certe della vittoria dello Scudetto (il terzo della loro storia) dopo il successo casalingo per 2-0 contro la Ternana e si trovano in vetta alla classifica con 49 punti (+6 sull'Inter seconda), mentre le neroverdi sono none a quota 17.

IL TABELLINO

SASSUOLO: Benz; Brustia, Doms, Rita; Skupien, Missipo, Perselli, Mella; Fercocq; Eto'o, Clelland.

A disp.: Durand, De Bona, Sabatino, Filis, Dhont, Hagemann, Galabadaarachchi, Nash, Venturelli, Santoro, Rossi.

All.: Colantuono.

ROMA: Lukasova; Thogersen, Heatley, Oladipo, Veje; Galli, Rieke, Greggi, Pandini; Corelli, Dorsin.

A disp.: Baldi, Soggiu, Antoine, Viens, Csiki, Giugliano, Haavi, Dragoni, Pilgrim, Bergamaschi, Babajide, van Diemen.

All.: Rossettini.

Arbitro: Cerea. Assistenti: Rosania - Skura. IV Ufficiale: Norci. Operatore FVS: Spagnolo​​​​​​​.

PREPARTITA

14:17 - Riscaldamento in corso.









14:01 - La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da Rossettini.



