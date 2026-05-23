Roma Femminile, le convocate per la finale di Coppa Italia contro la Juventus

Luca Rossettini ha diramato la lista delle convocate per la sfida contro la Juventus in cui palio c'è la Coppa Italia. Le giallorosse, domani alle ore 18, cercheranno di conquistare un altro titolo dopo aver vinto il terzo scudetto dominando il campionato.
La lista delle convocate:
Antoine Babajide Baldi Bergamaschi Brennskag-Dorsin Corelli Csiki Dragoni Galli Giugliano Greggi Haavi Heatley Lukasova Oladipo Pandini Piekarska Pilgrim Rieke Soggiu Thogersen Valdezate van Diemen Veje Ventriglia Viens
(asroma.com)