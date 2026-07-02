Rinnovo Dybala: parti sempre vicine ma manca l'accordo totale

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Lo scorso 30 giugno è terminato il rapporto tra Mattia Almaviva e la Roma. Il giovane calciatore ha salutato i colori giallorossi con un lungo messaggio su Instagram e una carrellata di foto, tra cui...
Piccola disavventura con un nido di vespa germanica per Francesco Totti e Noemi Bocchi. In loro soccorso è arrivato il disinfestatore Daniel Palmieri, cheha ripreso l'intervento e lo ha pubblicato sul...
LAROMA24. IT (FABIO D'ASCANIO) -Il calciomercato è ufficialmente iniziato il 29 giugno. In casa Roma, per ora, non è uscito nessun big della rosa, nonostante la necessità di ottenere delle plusvalenze...
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