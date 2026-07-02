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Rinnovo Dybala: parti sempre vicine ma manca l'accordo totale

Mercato
di FedericoL
giovedì, 02 luglio 2026 alle 15:23
dybala
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Proseguono i colloqui tra la Roma e Paulo Dybala per il rinnovo di contratto della Joya, scaduto lo scorso 30 giugno. Come scrive Gianluca Di Marzio, continua a esserci fiducia tra le parti. Si conta infatti di definire i piccoli dettagli che mancano, in modo tale da poter arrivare a un accordo totale che non è ancora stato raggiunto.
(gianlucadimarzio.com)
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