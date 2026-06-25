Koeman su Malen: “Sa di aver perso delle occasioni”. L’olandese cerca il riscatto in Nazionale

Alla vigilia della sfida tra Olanda e Tunisia, il commissario tecnico Ronald Koeman ha parlato anche di Donyell Malen, soffermandosi sul momento dell’attaccante della Roma. Il ct degli Orange ha spronato il giallorosso: "Malen sa di aver perso delle occasioni. È un giocatore importante per noi che può giocare sia come punta centrale che a destra". Parole che suonano come uno stimolo per l’ex Borussia Dortmund, chiamato a rilanciarsi con la maglia della Nazionale. Alla Roma, infatti, Malen ha avuto un impatto importante, chiudendo la stagione con 14 gol in 18 presenze, numeri che testimoniano il suo peso offensivo nonostante la sensazione di poter dare ancora di più.