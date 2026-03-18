VIDEO - Gasperini: "Abbiamo la coscienza a posto, l'impegno della squadra è totale. Le reazioni dei tifosi vanno accettate nel bene e nel male"

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Bologna, Gian Piero Gasperini ha parlato anche dell'equilibrio tra sconfitte e vittorie nella percezione dei tifosi. Le sue parole: "Le reazioni social e dei tifosi vanno accettate nel bene e nel male. Noi lavoriamo al meglio possibile per cercare di ottenere risultati. Abbiamo la coscienza a posto, l'impegno della squadra è totale e questo ci garantisce serenità. Tutto ciò che sta cercando di fare la squadra è straordinario, credo che questo gruppo sta dimostrando serietà, volontà e applicazione sin da inizio stagione. Sta cercando di fare il massimo".

?️#Gasperini: "Abbiamo la coscienza a posto, l'impegno della squadra è totale. Le reazioni dei tifosi vanno accettate nel bene e nel male"



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