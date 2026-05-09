Domani si gioca allo Stadio Ennio Tardini il match tra Parma e Roma, valido per il trentaseiesimo turno di Serie A. Oggi, giornata di vigilia della partita, Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza direttamente dalla sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria alle ore 13:30. Come di consueto, LAROMA24 seguirà l'evento in diretta.
Trigoria: a breve la conferenza stampa di Gasperini
09/05/2026 alle 13:02.
35^ Giornata (04-05-2026 20:45)
Risultato finale
Risultato finale
|
|
4 - 0
|
|
Roma
|
Fiorentina
|