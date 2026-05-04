Vittoria importante per la Roma, che accorcia a -1 dalla Juventus e riapre la corsa al quarto posto a tren giornate dalla fine. Senza storia la gara con la Fiorentina, con la squadra di Gasperini che chiude il primo tempo avanti di tre reti grazie a Mancini, Wesley ed Hermoso. Nella ripresa il 4-0 a zero che chiude definitivamente i conti firmato Pisilli. Questi i migliori scatti del match:
FOTO - Roma-Fiorentina 4-0 FT
04/05/2026 alle 22:00.
35^ Giornata (04-05-2026 20:45)
Risultato finale
Risultato finale
|
|
4 - 0
|
|
Roma
|
Fiorentina
|