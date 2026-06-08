Atalanta, Scamacca: "Da bambino guardavo le partite della Roma e sognavo di arrivare in Serie A"

RADIO TV SERIE A - Gianluca Scamacca ha rilasciato un'intervista al canale della Serie A, commentando la sua carriera ma anche i primi passi mossi a Roma: "Da quando ero bambino sognavo e desideravo di giocare con i grandi in Serie A. Guardavo da piccolo le partite della Roma e dicevo che sarei arrivato in Serie A, lo sapevo dentro di me".

Sull'infortunio...

"È stato un percorso di conoscenza e maturità. Bisogna andare oltre questi momenti, altrimenti diventa un problema e non riesci. Idoli? Ne ho tanti. Da piccolo ero bello agitato perché non stavo mai fermo, ma sempre nei limiti: mi sono calmato. Con mia mamma ho un rapporto speciale, poi lei mi ha seguito ovunque e mi ha sempre sostenuto. Sogno nel cassetto? Vincere uno scudetto".