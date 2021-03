Obiettivo Shakhtar, Dzeko accelera il recupero e punta il Parma. Pellegrini, per il rinnovo tutto rimandato a fine stagione

Scatta oggi l'operazione Shakhtar Donetsk. La Roma all'indomani dell'1-0 con il Genoa deciso dal guizzo di Gianluca Mancini (quarto gol di testa, in Italia solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio con questo fondamentale) si ritrova a Trigoria per preparare il prossimo match di Europa League. Il tecnico giallorosso ritrova Calafiori ma, come ampiamente annunciato da lui nelle interviste di ieri, difficilmente potrà contare su Dzeko. Il numero 9 però sta forzando i tempi per cercare di strappare almeno la convocazione per la sfida con il Parma. Capitolo mercato: dopo il rinnovo di Ibanez e quello imminente di Karsdorp non c'è all'orizzonte un appuntamento per Lorenzo Pellegrini. Visto il momento, ogni discorso è rimandato a stagione conclusa.

