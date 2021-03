Edin Dzeko accelera, e lavora sodo per tornare il prima possibile a disposizione di Paulo Fonseca. Come riporta l'emittente satellitare, il bosniaco, dopo la lesione di primo grado all'adduttore destro nel corso di Roma-Braga, potrebbe tornare nella lista dei convocati già per la sfida contro il Parma, in programma domenica alle ore 15.

(Sky Sport)