I VOTI DEGLI ALTRI: Mancini "goleador", Smalling "il ritorno", Pellegrini "assistman"

LAROMA24.IT - La Roma si impone di misura ai danni del Genoa grazie a una rete di Gianluca Mancini. I giallorossi conquistano così la seconda vittoria consecutiva, dopo quella nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina, che vale il momentaneo quarto posto in classifica, in attesa della gara di questa sera tra Inter e Atalanta. Fonseca può sorridere, soprattutto per aver ritrovato nella linea difensiva Chris Smalling, uno dei migliori in campo nella giornata di ieri. Non brilla invece il reparto offensivo, con Borja Mayoral a secco da troppe giornate, e con Pedro ed El Shaarawy che non riescono a incidere come vorrebbero.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 6,1

Mancini 7

Cristante 6,4

Smalling 7

Karsdorp 6

Pellegrini 6,9

Diawara 6,4

Bruno Peres 6,1

Pedro 6,3

El Shaarawy 5,4

Borja Mayoral 5,2

Mkhitaryan 6,2

Villar 6,2

Carles Perez 6

Spinazzola sv

Fazio sv

Fonseca 6,5

IL MESSAGGERO

Pau Lopez sv

Mancini 7,5

Cristante 6

Smalling 7

Karsdorp 6

Pellegrini 7

Diawara 6,5

Bruno Peres 6

Pedro 6

El Shaarawy 5,5

Borja Mayoral 5,5

Mkhitaryan 6

Villar 6

Carles Perez sv

Spinazzola sv

Fazio sv

Fonseca 6,5

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6.5

Mancini 7

Smalling 7

Cristante 6

Karsdorp 6

Pellegrini 7

Diawara 6.5

Bruno Peres 6

Pedro 5.5

El Shaarawy 5

Mayoral 5

Mkhitaryan 6

Villar 6,5

Carles Perez sv

Spinazzola 6

Fazio sv

Fonseca 6

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez sv

Mancini 7

Cristante 6,5

Smalling 7

Karsdorp 6

Pellegrini 7

Diawara 6,5

Bruno Peres 6

Pedro 6

El Shaarawy 5,5

Borja Mayoral 5

Mkhitaryan 6,5

Villar 6

Carles Perez 6

Spinazzola sv

Fazio sv

Fonseca 6,5

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Mancini 7

Cristante 6,5

Smalling 7

Karsdorp 6

Pellegrini 7

Diawara 6

Bruno Peres 6

Pedro 6

El Shaarawy 5

Borja Mayoral 5

Mkhitaryan 6,5

Villar 6,5

Carles Perez sv

Spinazzola sv

Fazio sv

Fonseca 6,5

GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6

Mancini 7

Cristante 6,5

Smalling 7

Karsdorp 6

Diawara 6,5

Pellegrini 7

Bruno Peres 6,5

Pedro 6

El Shaarawy 5,5

Borja Mayoral 5

Mkhitaryan 6

Villar 6

Carles Perez 5,5

Spinazzola sv

Fazio sv

Fonseca 6,5

IL TEMPO

Pau Lopez 6

Mancini 7

Smalling 7

Cristante 6.5

Karsdorp 6

Diawara 6.5

Pellegrini 6.5

Bruno Peres 6.5

Pedro 6

El Shaarawy 5.5

Borja Mayoral 6

Mkhitaryan 6

Villar 6.5

Carles Perez 6.5

Spinazzola sv

Fazio sv

Fonseca 7

IL ROMANISTA

Pau Lopez 6

Mancini 7

Cristante 7

Smalling 7,5

Karsdorp 6,5

Pellegrini 7

Diawara 6,5

Bruno Peres 6

Pedro 6,5

El Shaarawy 6

Borja Mayoral 5,5

Mkhitaryan 6,5

Villar 6,5

Carles Perez 6

Spinazzola sv

Fazio sv

Fonseca 6,5