"Amami e Basta": al Colosseo con Bavagnoli, Amra Dzeko e Serturini (FOTO)

Proseguono le iniziative messe in campo da Roma Cares per "Amami e Basta”, la campagna contro la violenza sulle donne lanciata a seguito del protocollo di intesa siglato dalla Fondazione con Roma Capitale. In occasione dell'International Women's Day, Betty Bavagnoli, Amra Dzeko e Annamaria Serturini si sono sfidate a biliardino all'ombra del Colosseo.

"La campagna di Amami e Basta - spiega il direttore di Roma Department, Francesco Pastorella - non rispondeva a un progetto estemporaneo e non si è esaurita con il lancio del calendario che ha visto protagoniste le nostre testimonial speciali: con eventi come questo vogliamo dare forza e continuità alla lotta alla violenza sulle donne, che purtroppo continua a essere un fenomeno di stretta attualità”. Queste sono state le parole di Betty Bavagnoli: "Il Club e Roma Cares hanno dimostrato ancora una volta di voler sostenere tutte le donne e i loro diritti, non solo l’8 marzo, ma tutti i giorni dell’anno. Noi come squadra femminile dell’AS Roma non potevamo assolutamente mancare in una giornata così importante, che ci rappresenta".

