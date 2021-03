Trigoria: scarico per chi ha giocato ieri. In gruppo Calafiori

Archiviato il successo contro il Genoa, è già tempo di tornare in campo per la Roma, che giovedì sarà impegnata nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Questa mattina la squadra di Fonseca si è allenata a Trigoria, consueta divisione post partita: chi ha giocato ha fatto lavoro di scarico, chi non ha giocato allenamento normale. Ancora individuale per Dzeko, Ibanez, Veretout e Zaniolo, mentre si è aggregato al gruppo Calafiori.