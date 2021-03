Festa della donna: logo con nuovo look per la Roma sugli account ufficiali (FOTO)

Alla mezzanotte, i vari account social della Roma hanno cambiato look mostrandosi in una veste differente. Il consueto logo, modificato nel 2013 e che tante polemiche ha sparso tra i tifosi giallorossi, compare adesso soltanto nei contorni, in giallo, su uno sfondo che propone una gamma di colori dal viola fino a sfumare nell'arancione. Si tratta di una modifica per celebrare la giornata della donna.