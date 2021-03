La Roma ha da poco blindato Roger Ibanez, rinnovando il contratto del brasiliano fino al 2025, con l'inserimento di una clausola da 80 milioni. Una mossa per allontanare i tanti estimatori dell'ex Atalanta. A tal proposito, come riporta Ilario Di Giovambattista, il club capitolino avrebbe rifiutato due offerte da 30 milioni arrivate dalla Premier League, in particolare quelle di Leicester e Tottenham.

(Radio Radio)