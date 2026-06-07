Marocco-Norvegia 1-1: El Aynaoui in campo per 64 minuti

Amichevole internazionale per il Marocco di Neil El Aynaoui in vista del Mondiale. Alle 21 il centrocampista giallorosso e i suoi compagni sono scesi in campo per sfidare la Norvegia. La sfida è termina 1-1 e il numero 8 giallorosso, sceso in campo dal primo minuto, è rimasto in campo fino al 64'.