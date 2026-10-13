O MISTER CONFIRMOU! 🚨 José Mourinho disse em exclusiva à nossa @tatimantovani que "quem tá interessado nele (Endrick) vai ter que lutar muito". Ao que tudo indica, o brasileiro deve começar a receber mais oportunidades nesta temporada. Será que ele entra em campo contra a Roma? Roma x Real Madrid é amanhã (14 ) a partir das 15h45 na @tntbr e na @hbomaxbrasil (link na bio)! #CasaDaChampions #MFM #HBOMax— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2026
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Aurélien Tchouaméni presenta la sfida di Champions League contro la Roma al fianco di José Mourinho. Il centrocampista del Real Madrid è intervenuto in conferenza stampa per parlare della partita e de...
José Mourinho e Gian Piero Gasperini insieme in un'opera di street art nel cuore di Testaccio. Fuori dal Roma Club Testaccio è comparsa un'installazione dedicata ai due allenatori, con i ritratti dei...
Mourinho dopo le parole a Sky, parla in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Roma all'Olimpico, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Qual è la c...
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