Ha parlato anche di Endrick José Mourinho, accostato alla Roma con molta insistenza nel corso dell'estate. "I club interessati dovranno lottare con me per ingaggiarlo. Lo adoro, ha un potenziale di altissimo livello ed è molto importante per noi".

E poi: "Non ha bisogno di essere ceduto in prestito, farà grandi cose e avrà un grande successo qui. Giocherà presto".