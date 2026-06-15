Capitolo rinnovi: ritoccati i contratti di Mancini e Cristante

I rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante sono ormai cosa fatta. I due senatori resteranno a Roma e continueranno a vestire la maglia giallorossa. Dopo la sonora sconfitta di San Siro arrivata a Pasqua, la società aveva messo in stand-by i due rinnovi ma dopo un finale in crescendo con il terzo posto ottenuto, e la volontà di Gian Piero Gasperini di averli ancora in rosa, la situazione si è sbloccata. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, le proposte di rinnovo sono state migliorate. Mancini guadagnerà 3,5 milioni di euro più bonus, mentre Cristante partirà da una base leggermente più bassa.

(gasport)