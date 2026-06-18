Calciomercato Roma: sfuma Victor Muñoz. Ufficiale il suo passaggio al Liverpool

Sfuma definitivamente un potenziale obiettivo per il mercato giallorosso. L'esterno offensivo Victor Muñoz si è trasferito ufficialmente dall'Osasuna al Liverpool. Il cartellino del classe 2003 è stato pagato 40 milioni di euro dal club inglese, ovvero la cifra della clausola rescissoria. Lo spagnolo nelle scorse settimane è stato accostato alla Roma come potenziale colpo per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

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