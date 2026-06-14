Calciomercato Roma, Koné: il club vorrebbe trattenerlo

La Roma vuole ripartire da Manu Koné. Come scritto da Nicolò Schira su X, nonostante l’interesse già noto di club importanti come Inter e Arsenal, la società giallorossa avrebbe intenzione di trattenere il centrocampista francese. Il classe 2001 è reduce da una stagione di crescita importante e si è imposto come uno degli elementi più preziosi della rosa. Per questo motivo, almeno al momento, la volontà della Roma sembrerebbe essere quella di proseguire con lui anche nella prossima stagione. Il mercato, naturalmente, resta aperto a possibili sviluppi, soprattutto davanti a eventuali offerte di alto livello. Ma il segnale che arriva da Trigoria è chiaro: Koné è considerato un profilo centrale nel progetto tecnico giallorosso.

Despite some interests from italian and english top clubs (Inter and Arsenal), #ASRoma want to keep Manu #Konè. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 14, 2026



