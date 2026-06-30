Calciomercato Roma, la Juventus alla ricerca di un portiere: chieste informazioni per Svilar

Non è una novità che la Juventus sia alla ricerca di un nuovo portiere titolare dopo le difficoltà incontrate da Di Gregorio nella scorsa stagione.

Nelle ultime settimane sono stati fatti i nomi di Guglielmo Vicario e del Dibu Martinez, ma, come riportato da Matteo Moretto su Youtube, viste le difficoltà sorte per arrivare a loro due, nelle ultime ore è spuntato il profilo di Mile Svilar. L’estremo difensore della Roma ha gli stessi agenti dell’argentino in forza all’Aston Villa e i bianconeri si sono informati sulle possibili condizioni dei giallorossi, i quali nonostante siano obbligati a fare una cessione importante per il fair play finanziario, non sembrano interessati a privarsi del 26enne.