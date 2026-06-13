Calciomercato Roma: l'Atletico Madrid chiede 20 milioni di euro per Ruggeri. Prima serve il sostituto

La Roma vuole rinforzare la corsia di sinistra e il primo nome sul taccuino giallorosso sembra essere quello di Matteo Ruggeri. Il laterale classe 2002, che ha già lavorato con Gasperini all'Atalanta, si è trasferito nella scorsa estate all'Atletico Madrid. Per l'italiano è stata sicuramente una buona stagione, ma nonostante ciò potrebbe lasciare la Spagna. La Roma, ma anche la Fiorentina e la Juventus, monitorano attentamente la sua situazione e potrebbero decidere di affondare il colpo.

Come riportato dal giornalista Francesco Guerrieri, l'Atletico Madrid valuta Ruggeri 20 milioni di euro. Il club spagnolo, però, prima di un'eventuale cessione vuole avere già pronto il sostituto.

La richiesta dell’#AtleticoMadrid per Matteo #Ruggeri è di circa €20M, ma non vogliono cederlo finché non trovano un sostituto ??? pic.twitter.com/hQ5gezzVMd — Francesco Guerrieri (@francGuerrieri) June 13, 2026



