Calciomercato Roma, il Chelsea ha chiesto Wesley: per Gasperini è incedibile. Il brasiliano era l'alternativa a Palestra

Il futuro di Marco Palestra è ancora incerto. Il terzino di proprietà dell'Atalanta è uno dei giocatori più richiesti dai club europei e sebbene nelle ultime settimane l'ex Cagliari sia stato vicinissimo all'Inter, l'inserimento delle ultime ore del Chelsea potrebbe aver complicato la trattativa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp, però, i Blues avrebbero chiesto informazioni alla Roma per Wesley, considerato l'alternativa al classe 2005 italiano. Secco "no" dei giallorossi e di Gian Piero Gasperini, che considerano il brasiliano una pedina fondamentale per il proprio progetto tecnico.