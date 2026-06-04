Calciomercato Roma, Genoa fiducioso sulla permanenza di Baldanzi: per De Rossi è una priorità

Il Genoa vuole trattenere Tommaso Baldanzi e rimane ottimista per la riuscita della trattativa con la Roma, che ha bisogno di fare cassa ed ha già concesso uno sconto sul riscatto del trequartista. Attualmente come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Whatsapp, si sta attendendo che vengano definiti i ruoli dell'area tecnica giallorossa per procedere. De Rossi lo ritiene un giocatore chiave e vuole tenerlo a tutti i costi.