Calciomercato Roma: Gasperini ha scelto di sacrificare Soulé anche a causa di alcuni screzi sull'infortunio (VIDEO)

Mati Soulé è ormai da giorni il maggiore indiziato a lasciare la Roma entro il 30 giugno. Il reparto offensivo giallorosso dovrà essere rinforzato, e come riportato da Eleonora Trotta, Gian Piero Gasperini avrebbe scelto di sacrificare l'argentino per cercare di arrivare al grande obiettivo di mercato, Mason Greenwood. Come riportato dalla giornalista, al centro della scelta del tecnico c'è anche una motivazione legata ad alcuni screzi avuti con il calciatore a causa dell'infortunio che lo ha condizionato nella seconda parte di stagione.

Il classe 2003 piace molto al Borussia Dortmund, ma nonostante l'interesse sia concreto, non è ancora arrivata un'offerta ufficiale al club giallorosso. La richiesta della Roma è di 35 milioni di euro.





