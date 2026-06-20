Calciomercato Roma, Dovbyk nel mirino del Trabzonspor: i turchi chiedono una relazione medica sull'attaccante

Il Trabzonspor ha manifestato interesse per Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato dal portale turco Fotomaç, il club di Trebisonda, alla ricerca di un attaccante per sostituire il partente Augusto, segue con attenzione il centravanti della Roma ma preferisce muoversi con prudenza a causa dei trascorsi fisici del calciatore.

La dirigenza turca ha richiesto una relazione medica dettagliata sulle condizioni dell'ucraino prima di formulare un'offerta ufficiale alla Roma, con cui il giocatore ha un contratto fino al 2029. A frenare l'interesse dei turchi sono i due lunghi stop patiti da Dovbyk durante l'ultima stagione: il primo di 49 giorni (tra novembre e dicembre 2025) per una distrazione alla coscia, e il secondo di 129 giorni (da gennaio a metà maggio 2026) per la lesione al bicipite femorale.

Il Trabzonspor non intende correre rischi economici legati a possibili ricadute e definirà la propria strategia di mercato solo dopo aver analizzato approfonditamente i rapporti clinici del centravanti giallorosso.

(fotomac.com.tr)

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