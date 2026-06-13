Calciomercato Roma: alcune squadre arabe si fanno avanti per Soulé

L'addio dopo solamente due stagioni di Mati Soulé alla Roma è un'opzione sempre più concreta. L'argentino potrebbe essere sacrificato dal club giallorosso per fare cassa e su di lui ci sono soprattutto Aston Villa e Borussia Dortmund. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, però, sul classe 2003 si registra l'interesse anche di alcuni club provenienti dall'Arabia Saudita che si sarebbero già fatti avanti per intavolare una possibile trattativa. La Roma valuta Soulé 35-40 milioni di euro.

(Il Tempo)