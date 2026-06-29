Calciomercato Roma, Viery alla Fiorentina: era stato seguito dai giallorossi e da club europei

Sfuma un obiettivo per la difesa della Roma. La Fiorentina ha chiuso definitivamente l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo di Viery, difensore centrale di 21 anni in arrivo dal Gremio. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, l'operazione si è conclusa sulla base di 17 milioni di euro bonus compresi, cifra che rende il calciatore il difensore più costoso della storia della compagine viola.

Il centrale brasiliano era stato seguito con attenzione dalla Roma nelle scorse settimane, finendo nel mirino anche di altre importanti società europee come Juventus, Benfica, Brighton e Newcastle. Un ruolo decisivo nella trattativa è stato svolto dal direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, che ha anticipato la concorrenza garantendosi le prestazioni del giovane talento. Viery sbarcherà a Roma il prossimo 30 giugno, per poi trasferirsi a Firenze dove sosterrà le visite mediche di rito.