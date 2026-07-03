Calciomercato Roma, su Mijnans c'è anche l'interesse del Como

Seguito già da qualche tempo dall'#ASRoma, dal #Bologna e #Juve su Sven #Mijnans dell'#AZ è forte l'interesse del #Como di #Fabregas. La possibile destinazione intriga il calciatore. pic.twitter.com/Ey0kDU9mVy— Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) July 3, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma avrebbe aperto al prestito di Artem Dovbyk al Genoa, secondo le informazioni riportate. C'è però un grosso problema relativo all'ingaggio del giocatore. L'attaccante ucraino guadagna 3,5 milio...
Secondo il sito l'Atletico Madrid vuole a tutti i costi Greenwood che, come sappiamo, è il primo obiettivo della Roma in questa sessione di mercato. I Colchoneros hanno anche la chiave per raggiungere...
La Roma si inserisce nella corsa per Saël Kumbedi. Secondo quanto rivelato da Foot Mercato, il terzino destro francese, attualmente in forza al Wolfsburg, è destinato a lasciare la Germania dopo la r...
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading