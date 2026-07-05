Calciomercato Roma: spunta Pinamonti per il ruolo di vice Malen

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Leandro Paredes, attualmente impegnato nella Coppa del Mondo con l'Argentina, ha commentato le indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala e l'ipotesi di un suo trasferimento al Boca Juniors, club in cui...
Dopo le prime indiscrezioni di ieri, arrivano conferme sul raggiungimento dell'intesa definitiva per il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala con la Roma. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, le...
Mason Greenwood aspetta la Roma. Ma soprattutto aspetta i Friedkin. Da tre settimane l'attaccante inglese ha dato la sua parola a D'Amico, scegliendo di congelare ogni altra possibilità in attesa dell...
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