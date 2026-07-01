Calciomercato Roma, piace Godo dello Strasburgo

Non solo Greenwood: Gasperini ha chiesto due giocatori offensivi alla Roma per la prossima Champions League. Rimane in pista Summerville, ma secondo il sito non è il solo nome. Anche perché l'esterno del West Ham costerebbe troppo.

Dal mazzo è uscito il nome di Martial Godo, esterno dello Strasburgo. Cresciuto nel Fulham, compagno di nazionale di Ndicka, viene da un'annata importante con dieci reti in 28 partite.

Non è l'unico nome: resistono le candidature di Sauer del Feyenoord e Tel del Tottenham.

(Gasport)