Calciomercato Roma, per Dovbyk sì al prestito oneroso: il problema del Genoa è l'ingaggio

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Lo scorso giugno dall'Olanda arrivava la notizia di un interesse della Roma nei confronti di Sven Mijnans, centrocampista dell'AZ. In Italia, il giocatore, è seguito anche da Bologna e Juventus. Le ul...
Secondo il sito l'Atletico Madrid vuole a tutti i costi Greenwood che, come sappiamo, è il primo obiettivo della Roma in questa sessione di mercato. I Colchoneros hanno anche la chiave per raggiungere...
La Roma si inserisce nella corsa per Saël Kumbedi. Secondo quanto rivelato da Foot Mercato, il terzino destro francese, attualmente in forza al Wolfsburg, è destinato a lasciare la Germania dopo la r...
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