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Calciomercato Roma, Lulli verso il rinnovo fino al 2031: pronto l'aumento

Mercato
di Paolo Rosi
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La Roma lavora al rinnovo di Emanuele Lulli. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i colloqui per il prolungamento del contratto del giovane terzino destro procedono positivamente, con l'obiettivo di arrivare a un accordo fino al 2031.
Per Lulli sarebbe pronto anche un importante aumento dell'ingaggio. Nelle ultime settimane, infatti, due club stranieri si sarebbero interessati al calciatore in vista di un possibile trasferimento a parametro zero a partire da giugno. La Roma punta quindi a blindare il giovane difensore per evitare di perderlo senza un indennizzo.
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