Calciomercato Roma, Lulli verso il rinnovo fino al 2031: pronto l'aumento

🚨 Excl. - Talks are progressing well for Emanuele #Lulli’s contract extension with #ASRoma until 2031. Ready an important increase in salary for the young right-back, who has been approached by two foreign clubs in the last weeks for a possible move as a free agent from June— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 18, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
(IL TEMPO - G. TURCHETTI) - Trecento vittorie in Serie A. Un traguardo raggiunto da Trapattoni, Allegri, Spalletti, Rocco e, adesso, anche da Gasperini. Al tecnico piemontese, però, interessa maggiorm...
Immaginate per un attimo di essere Santiago Castro (...) una vita così. Da stella, certo. Offuscata, però, dalla presenza di Donyell Malen. Altra galassia. Almeno fino a ieri sera. Perché per pronosti...
Quella che, senza fuochi d'artificio ma con abnegazione e pragmatismo, è stata in grado di battere 2-0 il Genoa all'Olimpico era l'altra Roma. (...) Tra i tanti indisponibili e le scelte di Gasperini,...
Loading