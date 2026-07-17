Calciomercato Roma: l'Empoli vuole Pagano a titolo definitivo. Padova e Sudtirol sullo sfondo

Calciomercato Roma: sfuma l'ipotesi Ederson. Ufficiale il rinnovo con l'Atalanta

lug 17, 19:05

Era a un passo dal trasferirsi al Manchester United, poi tutto è cambiato improvvisamente e ora Ederson ha firmato il prolungamento del contratto con l'Atalanta. Il centrocampista brasiliano non si è...