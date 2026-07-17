Calciomercato Roma: l'Empoli vuole Pagano a titolo definitivo. Padova e Sudtirol sullo sfondo

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Salvatore Foti, per due anni e mezzo vice di Josè Mourinho sulla panchina della Roma, riparte dall'Eccellenza. Dopo l'esperienza alla Sampdoria, Foti è pronto a ripartire dai dilettanti. Come conferm...
Era a un passo dal trasferirsi al Manchester United, poi tutto è cambiato improvvisamente e ora Ederson ha firmato il prolungamento del contratto con l'Atalanta. Il centrocampista brasiliano non si è...
Torna di moda il nome di Jaden Philogene. L'esterno offensivo, finito in orbita Roma anche nella scorsa estate, è monitorato dalla dirigenza giallorossa per rinforzare il reparto offensivo. Come ripo...
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