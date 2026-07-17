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Calciomercato Roma: l'Empoli vuole Pagano a titolo definitivo. Padova e Sudtirol sullo sfondo

Mercato
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 17 luglio 2026 alle 17:53
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Riccardo Pagano molto vicino all'addio. Il centrocampista, che ha indossato la maglia del Bari in Serie B nell'ultima stagione, piace molto all'Empoli e potrebbe lasciare la Roma. 
Come riportato dal sito del giornale, il club toscano si è mosso concretamente per accaparrarsi il classe 2004 e anticipare la concorrenza. L'Empoli vuole acquistare Pagano a titolo definitivo, lasciando però alla Roma una percentuale sulla futura rivendita
Sullo sfondo restano Padova e Sudtirol. Il contratto di Pagano con la Roma scadrà il 30 giugno 2027. 
(gazzettaregionale.it) 
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