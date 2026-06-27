Calciomercato Roma, interesse per Arne Engels del Celtic: la valutazione è di 25 milioni

Un centrocampista. Non solo attaccanti esterni. La Roma valuta anche altre figure da regalare a Gian Piero Gasperini. E uno dei profili seguiti, stando alle informazioni del giornalista, è quello di Arne Engels, mediano del Celtic.

Il belga, 22 anni, è dotato di grande fisicità e ha fatto, nella stagione che si è conclusa un mese fa, 7 gol e 8 assist in 46 partite con la maglia degli scozzesi. La valutazione si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro.

(Checco Oddo Casano)