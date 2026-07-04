Calciomercato Roma, improbabile la partenza di Dovbyk in prestito: i giallorossi vogliono fare cassa per puntare a Tresoldi

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma si appresta a vivere una tre giorni decisiva per l'acquisto di Mason Greenwood. Tra lunedì e mercoledì è prevista una fase operativa cruciale, che richiederà l'intervento finanziario diretto d...
Francesco Totti e Luciano Spalletti si sono ritrovati per un nuovo capitolo della loro collaborazione. L'ex capitano della Roma ha raggiunto l'allenatore toscano presso La Rimessa, l'azienda agricola...
IL ROMANISTA (G. FASAN) - Raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala (...) l’attaccante argentino si è legato alla Roma ancora per un anno. Primo sospiro di sollievo per Gian Pier...
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