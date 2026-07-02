Calciomercato Roma, il saluto di Della Rocca: "Grazie per aver creduto in me"

Niente rinnovo contrattuale nemmeno per Mattia Della Rocca che dopo 9 anni lascia la Roma. Il giocatore ha fatto un lungo post Instagram per raccontare le sue emozioni.

"Dopo 9 anni è arrivato il momento dei saluti. Sono arrivato a Trigoria da bambino e oggi lascio questo percorso da uomo, con la consapevolezza di essere cresciuto, maturato e migliorato dentro e fuori dal campo. Voglio ringraziare di cuore l’AS Roma per tutto quello che mi ha dato. In questi anni ho avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie. Grazie, Roma, per aver creduto in me, per avermi fatto crescere e per avermi accompagnato in questi nove anni indimenticabili. Grazie di tutto. Sempre forza Roma".