Calciomercato Roma: il Feyenoord pensa già al dopo Read

La Roma è sulle tracce di Read, esterno del Feyenoord. La trattativa è in corso, lo sappiamo, e si potrebbe anche arrivare ad una conclusione.

Fino al momento non è stato facile per D'Amico, che si è scontrato con la forza degli olandesi nella valutazione del calciatore ma anche con il Nottingham, che a quanto pare non ha mollato la presa. In ogni caso, secondo le informazioni, il Feyenoord ha già capito che la prossima annata si ritroverà senza uno dei suoi uomini migliori e quindi starebbe pensando al ritorno in Eredivisie di Lutsharel Geertruida del Lipsia. Non è un affare semplice, e su di lui ci sarebbe anche il PSV.

(Vi.nl)