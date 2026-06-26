Calciomercato Roma, il Betis offre 15 milioni per Dovbyk: il problema è la formula

Artem Dovbyk è uno di quei giocatori in uscita dalla Roma. Si è parlato di interesse turco ma anche, e soprattutto, di un possibile ritorno in Liga, campionato nel quale è diventato tra le altre cose anche il miglior marcatore in una stagione quando indossava la maglia del Girona.

Secondo il sito in questione, il Betis avrebbe offerto alla Roma 15 milioni di euro. Il problema è la formula: gli andalusi vogliono un prestito con diritto di riscatto a quella cifra, il club giallorosso vuole una cessione a titolo definitivo.

Si tratta, insomma. E si cercherà di arrivare ad una soluzione nel minor tempo possibile. Anche perché a quanto pare l'avventura dell'ucraino in giallorosso è finita.

(ElGolDigital)