El Shaarawy vicino all'Al Shabab: offerta da 10 milioni a stagione

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Matias Soulé continua a mostrare dedizione negli allenamenti anche nel periodo estivo. L'attaccante della Roma ha condiviso sul proprio profilo social uno scatto originariamente pubblicato dal suo pre...
Daniele De Rossi vuole Artem Dovbyk al Genoa. L'allenatore della compagine ligure, che ha già guidato il centravanti ucraino durante la sua esperienza sulla panchina della Roma, sta spingendo con forz...
La Roma guarda alla Premier League per piazzare un colpo importante in attacco. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore il club giallorosso ha effettuato un sondaggio esplorativo...
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