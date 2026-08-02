Calciomercato Roma: dalla Turchia, interesse per Aarons

La Roma è alla ricerca di un sostituto di Celik, passato alla Juventus. Nel mirino ci sarebbe anche Aarons, che ha ancora tre anni di contratto con il Bournemouth.

Non è un profilo che, a quanto pare, interesserebbe solamente ai giallorossi: in Premier il giocatore è stimato dal Leeds che è interessato ad un affare non solo in prestito ma potrebbe anche spendere i soldi per prenderlo a titolo definitivo.