Calciomercato Roma, dalla Germania: El Mala rifiuta i giallorossi, interesse per Leao

AS Rom wollte Said El Mala verpflichten. 👀 Köln war über das Interesse des italienischen Klubs informiert. Der Flügelspieler sagte aber am Donnerstagabend ab. El Mala sieht seinen nächsten Schritt nicht in Italien.— Sky Sport (@SkySportDE) July 25, 2026
↪️ Der 19-Jährige würde grundsätzlich gerne zum BVB wechseln.… pic.twitter.com/Ck4baXzqR3
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