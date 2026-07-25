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Calciomercato Roma, dalla Germania: El Mala rifiuta i giallorossi, interesse per Leao

Mercato
di Paolo Rosi
sabato, 25 luglio 2026 alle 10:26
El Mala
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Sfuma decisamente la pista che porta a Saïd El Mala.
Secondo quanto riferito dall'emittente tedesca Sky Sport DE, il club giallorosso ha tentato concretamente di ingaggiare l'esterno offensivo di 19 anni, informando ufficialmente il Colonia del proprio interesse. Tuttavia, nella serata di giovedì, il calciatore ha comunicato la propria decisione di rifiutare la proposta della RomaEl Mala ha chiarito di non ritenere il trasferimento in Italia o in Serie A come lo step ideale per il prosieguo della propria carriera.
Il giovane attaccante preferisce rimanere in Germania ed è in trattativa avanzata con il Borussia Dortmund, che ha presentato una proposta superiore ai 30 milioni di euro complessivi (giudicata però insoddisfacente dal Colonia). Sullo sfondo resta vigile anche il RB Lipsia, pronto a inserirsi qualora si concretizzasse la cessione di Yan Diomandé.
Il Colonia valuta il cartellino di El Mala intorno ai 50 milioni di euro, cifra per la quale il giocatore ha già rifiutato nei giorni scorsi un'offerta proveniente dal Brentford. In seguito al no incassato dall'esterno tedesco, la Roma ha iniziato a vagliare nuove opzioni di alto livello per il reparto avanzato: tra i profili finiti sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza giallorossa figura anche Rafael Leão.

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