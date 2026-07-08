Calciomercato Roma, dalla Francia: "Per Greenwood nessuna offerta italiana"

In Francia, ovviamente, si parla della questione. E il sito in questione mette in evidenza quello che è forse un passaggio fondamentale. Nonostante l'interesse della Roma, con Gasperini che lo vedeva come "stella del proprio attacco, dall'Italia non è arrivata nessuna offerta". Nei giorni scorsi si è detto che i giallorossi stessero preparando l'affondo, ma così non è stato. Insomma, adesso è troppo tardi.

(L'Equipe)