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Calciomercato Roma: il Tottenham non è interessato a Greenwood. Dalla Francia: l'Arsenal sul giocatore ma resta complicato il ritorno in Premier

19/06/2026 alle 16:28.
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Una concorrente in meno per Mason Greenwood. Come riporta Fabrizio Romano sul suo canale whatsapp, nonostante le voci riportate dalla Francia, il Tottenham non è interessato all'attaccante inglese. La Roma continua a lavorarci dietro le quinte mentre la richiesta dell’OM resta alta: 50 milioni di base fissa.


Come scrivono dalla Francia, anche l'Arsenal ha messo gli occhi sul gocatore, ma le note vicende extra campo frenano il ritorno in Premier League.

(lequipe.fr)

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