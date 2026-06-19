Calciomercato Roma: il Tottenham non è interessato a Greenwood. Dalla Francia: l'Arsenal sul giocatore ma resta complicato il ritorno in Premier

Una concorrente in meno per Mason Greenwood. Come riporta Fabrizio Romano sul suo canale whatsapp, nonostante le voci riportate dalla Francia, il Tottenham non è interessato all'attaccante inglese. La Roma continua a lavorarci dietro le quinte mentre la richiesta dell’OM resta alta: 50 milioni di base fissa.
? Tottenham are not working on deal to sign Mason Greenwood despite reports. pic.twitter.com/wBfIyJbDJ7
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026
Come scrivono dalla Francia, anche l'Arsenal ha messo gli occhi sul gocatore, ma le note vicende extra campo frenano il ritorno in Premier League.
(lequipe.fr)