Greenwood-Fenerbahce, affare fatto: "Il giocatore inglese ha accettato tutte le condizioni personali"

Sta per sfumare definitivamente quello che sarebbe dovuto essere il grande colpo di mercato dell'estate della Roma. Mason Greenwood, infatti, è ad un passo dal trasferimento al Fenerbahce, dopo che la trattativa con la Roma si è praticamente arenata pochi giorni fa al termine di un lungo inseguimento.

La conferma arriva dal Belgio, dall'esperto di mercato Sacha Tavolieri, che sul suo profilo X ha raccontato gli ultimi dettagli della trattativa: "Affare concluso. Mason Greenwood al Fenerbahce, l'affare è completamente definito. Il giocatore inglese ha accettato tutte le condizioni personali, rifiutando diverse offerte dalla Lega Saudita".