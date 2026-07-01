Calciomercato Roma, sondaggio per Sebastiano Esposito

Passato il tanto agognato 30 giugno, il mercato della Roma adesso può entrare nel vivo anche e soprattutto dal punto di vista dei nuovi acquisti. Se una cessione eccellente non è ancora esclusa, anche se sicuramente con meno urgenza rispetto a poche ore fa, allo stesso tempo per Tony D'Amico ora è arrivato il momento di rimpinguare la rosa giallorossa. Gasperini ha ottenuto quello che voleva: nessun big sacrificato per l'altare del bilancio. Ora, però, bisogna completare il lavoro e rinforzare i reparti che ne hanno bisogno. Tra questi, inevitabilmente, c'è quello offensivo.

Se Greenwood è per distacco il preferito, per ampliare l'attacco giallorosso la Roma ha sondato anche il profilo di Sebastiano Esposito. L'attaccante classe 2002 del Cagliari è diventato a tutti gli effetti un calciatore dei sardi, dopo essere stato per anni di proprietà dell'Inter. Come riportato da TuttomercatoWeb, la Roma ha fatto un sondaggio per valutarne eventuali costi e fattibilità.

Il Cagliari ha riscattato Esposito dall'Inter per 4 milioni più il 40% della futura rivendita in favore dei nerazzurri, e difficilmente si priverebbe del suo attaccante per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro. Anche il Como nelle scorse settimane aveva sondato la possibilità, senza affondare però il colpo. Per Esposito nell'ultima stagione 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia, condite da 8 gol e 6 assist.