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Calciomercato Roma, rinnovo Dybala: presentata una controproposta dagli agenti

Mercato
di G.M.
giovedì, 25 giugno 2026 alle 23:35
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Si avvicina il rinnovo di Paulo Dybala alla Roma, almeno stando alle informazioni del giornalista. Gli agenti dell'argentino hanno inviato al club una controproposta.
Ma cosa manca per la firma? Solamente il sì definitivo di Ryan Friedkin. Una volta confermato il tutto allora basterà solamente rivedere i contratti e poi ci sarà il nero su bianco.
Si è discusso molto in queste ore della possibilità di un passaggio al Boca Juniors che da un po' pressa il giocatore. Ma a quanto pare il destino della Joya è quello di rimanere in giallorosso.
(Gianluca Di Marzio)
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