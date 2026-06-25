News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma, per Soulé si attende l'offerta ufficiale dall'Arabia

Mercato
di G.M.
giovedì, 25 giugno 2026 alle 23:33
hellas-verona-roma-soule-1-6a3d662c6d1f6
Aggiungi come fonte preferita su Google
Matias Soulé pare essere l'uomo designato all'addio. Si è parlato in questi giorni non solo di un interesse del Borussia Dortmund, soprattutto, ma anche dell'Aston Villa. Non solo, il pressing sta arrivando anche da formazioni saudite.
Sia Al Hilal, sia Al-Ahli hanno iniziato a sondare il terreno e stando alle informazioni del giornalista riportate in questi minuti, la società giallorossa sta aspettando solamente un'offerta ufficiale da parte di uno dei club arabi. O magari di entrambi: questo potrebbe anche far alzare il prezzo del cartellino: si potrebbe scatenare una vera e propria asta.

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 17:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

roma-lazio-mancini-dybala

Calciomercato Roma, Dybala sempre più vicino alla firma: era una delle priorità di Gasperini. Per Koné la richiesta è di 45 milioni

giu 27, 14:26

Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube ha fatto il punto delle ultime trattative di calciomercato della Roma. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sportitalia, i giallorossi hanno lavorato sott...

Screenshot 2026-06-27 130557

VIDEO - Gollini in partenza per il matrimonio di El Shaarawy: "Stephan, sei carico?"

giu 27, 13:00

Giornata importante per Stephan El Shaarawy, che oggi 27 giugno sposerà Ludovica Pagani. Tanti, chiaramente, gli ormai ex compagni di squadra della Roma invitati. Tra questi Pierluigi Gollini, che su...

foti getty

Foti: "A Budapest avrei preferito perdere 0-3 senza storia. Mourinho? Non gli è stato dato il giusto tributo dalla società"

giu 27, 11:52

RADIO ROMANISTA - Salvatore Foti, vice di Josè Mourinho ai tempi della Roma, è stato ospite della trasmissione 'La Banda del Terzo Posto, in onda sull'emittente a tinte giallorosse. Le sue parole: Com...

NOTIZIE POPOLARI
hellas verona roma svilar 1

Calciomercato Roma, retroscena Svilar-Juventus. Per Mancini nessuna offerta dell'Inter

giu 26, 17:11
romano roma trastevere

Calciomercato Roma, Romano al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto. Domani le visite mediche a Roma

giu 26, 16:27
dovbyk

Calciomercato Roma, il Betis offre 15 milioni per Dovbyk: il problema è la formula

giu 26, 16:04
MjAyNDA5NWRkZTViODkyNmI4MTUxNWZiNzU3M2NjMjVlMjM1Yjc

Calciomercato Roma, ancora nessuna offerta al Marsiglia per Greenwood. Accordo con il calciatore per un ingaggio da 5 milioni a stagione

giu 26, 16:12
soulé

Calciomercato Roma, l'Arabia non convince Soulé: difficile l'addio entro il 30 giugno

giu 26, 17:36
delvecchio

Delvecchio: "L'anno dello scudetto Capello mi ha detto questo. Zeman? Andavamo a mille all'ora" (VIDEO)

giu 26, 16:56
VAI AL CANALE
Foto
Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

La festa Champions

La festa Champions

Ultima partita

Serie A

CalendarioRisultati

Regular Season

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1
Genoa
00000000
2
Venezia
00000000
3
Como
00000000
4
Udinese
00000000
5
Parma
00000000
6
Cagliari
00000000
7
Torino
00000000
8
Monza
00000000
9
Sassuolo
00000000
10
Frosinone
00000000
11
Lecce
00000000
12
Roma
00000000
13
Inter
00000000
14
Atalanta
00000000
15
AC Milan
00000000
16
Juventus
00000000
17
Lazio
00000000
18
Napoli
00000000
19
Fiorentina
00000000
20
Bologna
00000000

Loading