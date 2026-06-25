Calciomercato Roma, per Soulé si attende l'offerta ufficiale dall'Arabia

Matias Soulé pare essere l'uomo designato all'addio. Si è parlato in questi giorni non solo di un interesse del Borussia Dortmund, soprattutto, ma anche dell'Aston Villa. Non solo, il pressing sta arrivando anche da formazioni saudite.

Sia Al Hilal, sia Al-Ahli hanno iniziato a sondare il terreno e stando alle informazioni del giornalista riportate in questi minuti, la società giallorossa sta aspettando solamente un'offerta ufficiale da parte di uno dei club arabi. O magari di entrambi: questo potrebbe anche far alzare il prezzo del cartellino: si potrebbe scatenare una vera e propria asta.