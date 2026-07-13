Calciomercato Roma, ottimismo per Pellegrini e Celik: "Fiduciosa di incassare la firma di entrambi"

Iniziata sul campo la stagione della Roma, ma iniziata anche sul mercato. Il primo annuncio è stato quello del rinnovo di Paulo Dybala, con l'argentino che già dal primo giorno è stato agli ordini di Gasperini e si prepara dunque a vestire un'altra stagione con la maglia giallorossa addosso. Non si sono invece visti gli altri due giocatori il cui contratto è scaduto il 30 giugno, Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini.

Il primo è ancora in vacanza post Mondiale con la Turchia, con il secondo invece proseguono le trattative, con la Roma che è fiduciosa di concludere entrambe le operazioni. A confermarlo anche Alfredo Pedullà, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione.

"È stato il giorno del primo annuncio della Roma, quello di Dybala, tutto secondo prassi. La Roma vuole mettere a posto tutti i rinnovi. Mi aspetto Celik, mi aspetto Pellegrini, mi aspetto un po’ che si esca da questo equivoco legato al fatto che qualcuno all’ultimo secondo possa intervenire all’ultimo secondo e fare una proposta più alta. Questo pericolo c’è sempre, in qualsiasi trattativa, ma nel caso specifico credo che la Roma possa essere fiduciosa e vogliosa di incassare, se non l’ha già fatto, la firma anche degli altri due in scadenza, per poi passare al mercato in entrata. Pochi nomi ma buoni".

E su Alajbegovic: "È stato accostato per tanto tempo alla Roma, ma la Roma aveva altre priorità, su nomi diversi. Pur apprezzando Alajbegovic evidentemente voleva fare qualcosa di diverso. Stiamo parlando di un talento che il Leverkusen ora valuta circa 25 + bonus. L’Atalanta vuole stringere e ha alzato il pressing, è sulla corsia di sorpasso".